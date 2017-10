OM : battre Paris ? Impossible selon Gerets « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche, l'Olympique de Marseille défie le Paris Saint-Germain dans le choc de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre de prestige dont l'issue ne fait aucun doute pour l'ancien entraîneur phocéen, Eric Gerets, qui ne croit absolument pas à une victoire marseillaise. "Je l'espère. Mais s’ils (les Parisiens, ndlr) jouent à leur rythme, ce sera impossible pour l’OM, a estimé le Belge dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Peut-être qu’ils peuvent manquer de réalisme et Marseille pourrait gagner. Ça nous ferait du bien." Après la gifle reçue en février dernier (1-5), les Marseillais, qui n'ont plus battu le PSG depuis six ans, auront à cœur de laver cet affront. Après la gifle reçue en février dernier (1-5), les Marseillais, qui n'ont plus battu le PSG depuis six ans, auront à cœur de laver cet affront.

News lue par 4823 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+