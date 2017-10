PSG : la C1, Gerets y croit

Il a beau être un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Eric Gerets reste objectif lorsqu'il s'agit d'évoquer le Paris Saint-Germain. Impressionné par la démonstration du club de la capitale à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, le Belge estime que le vice-champion de France en titre peut prétendre à la victoire finale dans cette compétition.

"Paris aurait pu marquer plus. Si Mbappé est un peu plus présent, surtout, il peut marquer un triplé. Sa vitesse est impressionnante, sur quatre cinq six mètres, il est intenable. (...) Cette expérience et la classe de Cavani, Neymar et Mbappé associées, ce sera compliqué de les empêcher de gagner la Ligue des Champions. (...) C’est assez sensationnel. J’espère qu’ils pourront atteindre la finale et la gagner. Mais il reste du chemin", a estimé Gerets dans les colonnes du quotidien Le Parisien.