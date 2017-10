ASSE : Théophile-Catherine risque gros

Coupable d'une faute grossière et dangereuse sur Ismaïla Sarr lors de Saint-Etienne - Rennes (2-2), le 24 septembre, Kévin Théophile-Catherine (27 ans, 8 matchs en L1 cette saison) devra s'expliquer devant la commission de discipline de la LFP ce jeudi après-midi. Sanctionné d'un carton jaune durant la rencontre, le Stéphanois peut s'attendre à une sanction plus importante alors que le Rennais est indisponible jusqu'en janvier. Selon L'Equipe, le défenseur central de l'ASSE risque entre six et huit matchs de suspension pour ce vilain geste.