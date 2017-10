PSG : Mbappé loin devant Raul, Kluivert et Messi

Considéré comme un des meilleurs joueurs de sa génération, Kylian Mbappé continue d'impressionner. Auteur de la première réalisation du Paris Saint-Germain contre Anderlecht (4-0), mercredi soir, l'attaquant français comptabilise désormais 8 buts en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière à seulement 18 ans et 9 mois. Preuve que ce bilan est déjà hors du commun, aucun autre joueur dans l'histoire n'avait réussi une telle performance avant ses 20 ans.

En effet, le légendaire Raul a attendu d'avoir 20 ans et 3 mois pour inscrire 8 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Suivent ensuite Obafémi Martins, qui talonne l'Espagnol de quelques jours, Patrick Kluivert (20 ans et 5 mois) ainsi que Lionel Messi (20 ans et 7 mois). Impressionnant.