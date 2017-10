PSG : Mbappé avait des jambes de feu

Buteur et passeur décisif, le jeune attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 3 matchs et 2 buts en C1 cette saison) a brillé face à Anderlecht ce mercredi (4-0). Même si on pourra lui reprocher aussi un petit manque de réalisme. Mais au total, c'est un joli 8/10 que lui a attribué Maxifoot ce soir, et un titre d'homme du match.

"Dès la 3e minute, le jeune attaquant parisien lançait le Paris Saint-Germain sur la voie du succès en trompant le portier adverse en angle fermé. En jambes, l'ancien Monégasque a rendu fou la défense d'Anderlecht à plusieurs reprises. Passeur décisif de la tête pour Edinson Cavani, il aurait pu gonfler un peu plus encore ses statistiques s'il avait été un brin plus réaliste. Il gâche notamment trois grosses occasions. Le petit point noir de sa prestation", peut-on lire sur