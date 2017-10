OM : Rolando veut aider Mitroglou « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais remis de ses pépins physiques, Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) va tenter de s'imposer à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Pour cela, l'attaquant grec va pouvoir compter sur le soutien de son partenaire Rolando (32 ans, 9 matchs en L1 cette saison). "Mitroglou a bien démarré parce qu’il a fait un match, un but. C’est ça qu’on attend de lui. Qu’il ait joué à Benfica et moi à Porto, on va en rigoler plus tard. Là, c’est le moment de parler du match (contre Guimaraes jeudi en Ligue Europa), de l’aider à s’adapter le plus vite possible, lui faire connaître le championnat et ses coéquipiers", a indiqué le défenseur portugais ce mercredi en conférence de presse. Mitroglou pourrait encore débuter cette rencontre. Mitroglou pourrait encore débuter cette rencontre.

