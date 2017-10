OM : Garcia flatte Mitroglou « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son premier match de Ligue 1, Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a marqué dimanche dernier avec l'Olympique de Marseille à Strasbourg. Pour Rudi Garcia, l'attaquant grec est plutôt convaincant jusqu'ici. "Il doit apprendre le jeu de l’équipe, c’est certain, les particularités des défenseurs du football français. C’est peut-être ce qui l’a surpris à Strasbourg, il a été victime de fautes pas accordées. Il faut qu’il s’adapte à ça. Il doit être en capacité de garder le ballon. Il est intéressant dos au but. Il a fait de bons débuts. Il connaît bien les adversaires du championnat portugais. Ça peut être intéressant pour demain", a indiqué l'entraîneur marseillais avant le match de Ligue Europa jeudi face à Guimaraes. L'ancien buteur du Benfica Lisbonne pourrait encore débuter cette rencontre. L'ancien buteur du Benfica Lisbonne pourrait encore débuter cette rencontre.

