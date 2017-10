Real : Lineker et le "surcoté" Benzema « Par Romain Rigaux - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet mardi soir contre Tottenham (1-1) en Ligue des Champions, Karim Benzema (29 ans, 8 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) est ciblé par quelques critiques. C'est notamment le cas de Gary Lineker, visiblement pas fan de l'attaquant français du Real Madrid. "C'est moi ou Benzema est un peu surcoté ? Un but tous les deux matchs dans une équipe aussi forte que le Real Madrid, ça n'a rien de spécial. C'est décent, mais pas génial", a écrit l'ancien attaquant anglais sur Twitter. L'ancien Lyonnais disputait son deuxième match depuis son retour de blessure et avait trouvé le chemin des filets contre Getafe (2-1) le week-end dernier. L'ancien Lyonnais disputait son deuxième match depuis son retour de blessure et avait trouvé le chemin des filets contre Getafe (2-1) le week-end dernier.

News lue par 13669 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+