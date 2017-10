Real : Lloris, Zidane même pas surpris « Par Romain Lantheaume - Le 18/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après deux victoires pour débuter sa campagne de Ligue des Champions, le Real Madrid a été freiné par Tottenham (1-1) mardi à domicile. Le double tenant du titre a dominé la rencontre mais il a manqué de réalisme et s’est heurté à un grand Hugo Lloris (30 ans, 3 matchs en LdC cette saison). Auteur de 7 arrêts au cours de la partie, le gardien français a vu sa performance saluée par l’entraîneur adverse, Zinédine Zidane. "Lloris et notre gardien (Navas) ont arrêté tous les deux les 3 ou 4 tirs les plus importants. Ça ne me surprend pas, Lloris a fait le match qu'il avait à faire, a affirmé le technicien tricolore après la rencontre. Dommage pour nous parce qu'on s'est créé de belles occasions." L’arrêt du Spur du pied à bout portant sur une tête de Karim Benzema a notamment marqué les esprits (voir ici). L’arrêt du Spur du pied à bout portant sur une tête de Karim Benzema a notamment marqué les esprits ().

News lue par 14224 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+