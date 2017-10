LdC : Real 1-1 Tottenham (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa domination, le Real Madrid n'est pas parvenu à se défaire de Tottenham (1-1) ce mardi à l'occasion de la 3e journée du groupe H de la Ligue des Champions. D'entrée de jeu, les Merengue mettaient la pression et Ronaldo trouvait le poteau de la tête ! Le ballon revenait sur Benzema qui manquait le cadre. Les hommes de Zinédine Zidane campaient dans le camp adverse, mais les Anglais, regroupés en défense, ne laissaient que peu d'espace et Ronaldo frappait à côté sur une frappe trop croisée. Quasi-inexistants dans le jeu, les Spurs faisaient parcourir un frisson dans les travées du stade Santiago-Bernabéu sur une tête de Kane qui obligeait Navas à écarter le danger d'une claquette. Les visiteurs allaient un peu mieux et, contre le cours du jeu, Tottenham se permettait même de glacer l'ambiance en ouvrant le score sur un but contre son camp de Varane, à la lutte avec Kane après un centre d'Aurier (0-1, 28e). Le match s'emballait et à l'autre bout du terrain, Isco se heurtait à Lloris. Le double tenant du titre poussait et Aurier finissait par concéder un penalty évident devant Kroos. Ronaldo le transformait en prenant Lloris à contre-pied juste avant la pause (1-1, 43e). Au retour des vestiaires, les locaux accéléraient encore face à des Spurs au bord de la rupture. Mais les Madrilènes se heurtaient à un Lloris des grands soirs. Sur une tête de Benzema à bout portant, le gardien français sortait une parade incroyable en repoussant du pied ! Le Tricolore mettait encore en échec Ronaldo à deux reprises. Alors que le Real commençait à tomber dans la nervosité, les Anglais avaient deux occasions de réaliser le hold-up, mais Kane puis Eriksen se heurtaient à un Navas lui aussi impeccable. Pas assez patients et en manque de réalisme, les coéquipiers d'Hakimi, encore très intéressant ce soir, ne parvenaient pas à prendre à défaut des Spurs bien en place. Les deux équipes restent donc au coude à coude en tête de la poule avec toujours six points d'avance sur l'APOEL Nicosie et le Borussia Dortmund qui se sont neutralisés sur le même score dans l'autre match du groupe (1-1). Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

