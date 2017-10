PSG : le Bayern songe à Draxler

En fin de contrat en juin prochain, Arjen Robben et Franck Ribéry ne devraient pas prolonger au Bayern Munich. Pour les remplacer, le club bavarois aurait déjà deux noms en tête. D'après Sport Bild, le champion d'Allemagne songerait notamment au Parisien Julian Draxler (24 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) et au milieu offensif du Bayer Leverkusen Julian Brandt (21 ans, 8 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison).

Pour amortir une partie des 180 millions d'euros à débourser l'été prochain pour Kylian Mbappé, le PSG pourrait accepter de céder Draxler en cas de bonne offre.