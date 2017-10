Rennes : 3 noms pour succéder à C. Gourcuff « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 17/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 15e de Ligue 1 avec seulement 6 points après 9 journées, le Stade Rennais est très loin de répondre aux attentes placées en lui après un mercato estival prometteur (Koubek, Khazri, Sarr, Bourigeaud, Maouassa...). Evidemment menacé, Christian Gourcuff vit peut-être ses derniers jours à la tête du club breton, encore battu à Guingamp ce week-end (0-2). Pour remplacer le technicien brennais, trois noms circulent déjà. En plus de Claude Puel et Christophe Galtier, très vite évoqués, les Rouge et Noir songeraient également à Rémi Garde, libre depuis 2016 et son expérience malheureuse à Aston Villa, croit savoir L'Equipe. C'est Olivier Létang, pressenti pour devenir le nouveau président du Stade Rennais en remplacement de René Ruello qui aura le dernier mot.

News lue par 2398 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+