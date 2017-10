EdF : Dugarry juge Fekir indispensable « Par Eric Bethsy - Le 16/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non convoqué lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Nabil Fekir (24 ans, 9 sélections et 1 but) continue de briller avec l’Olympique Lyonnais. Impressionné, Christophe Dugarry ne comprend pas comment le sélectionneur Didier Deschamps peut oublier le Gone. "Il a retrouvé son niveau, c’est indéniable. Il est percutant, intelligent dans ses déplacements. Il fait jouer son équipe. En plus, de tous les anciens cadres, c’est lui taulier, le capitaine. C’est une responsabilité supplémentaire, a souligné le consultant de RMC. (...) L’équipe de France ne peut pas se passer d’un joueur aussi talentueux et aussi incroyable. J’aimerais le voir lors des deux prochains matchs amicaux face à l’Allemagne et peut-être l’Argentine si ce match est confirmé (La FFF attend la réponse de la Fédération argentine, ndlr)." Si le Lyonnais garde ce niveau de performance tout au long de la saison, Deschamps n’aura plus le choix... Si le Lyonnais garde ce niveau de performance tout au long de la saison, Deschamps n’aura plus le choix...

News lue par 7045 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+