OM : Garcia juge la prestation de Mitroglou

Impliqué sur les deux premiers buts de Marseille contre Strasbourg (3-3) dimanche soir et auteur du troisième, Kostas Mitroglou (29 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a rendu une bonne copie pour sa première titularisation sous les couleurs phocéennes. Son entraîneur Rudi Garcia estime tout de même que l'attaquant grec est capable de faire mieux.

"Il est dans les bons coups. Son but n'est pas si simple à mettre, le ballon rebondit beaucoup. Il peut faire plus, faire mieux mais on va lui laisser du temps pour s'habituer à l'équipe, savoir ce qu’on attend de lui. C’est quand même une bonne première pour lui", a expliqué le coach olympien après la rencontre.

Blessé aux ischio-jambiers lors de son arrivée, l'ancien avant-centre de Benfica se montre déjà efficace.