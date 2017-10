OM : le spectacle ? Garcia s'en serait passé Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En se rendant coup pour coup, Strasbourg et l'Olympique de Marseille ont fait le show (3-3) ce dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Mais les entraîneurs ont peu goûté à ce spectacle, que ce soit le coach alsacien Thierry Laurey (voir la brève de 23h13) ou son homologue phocéen, Rudi Garcia. "Ils ont été menés 2 fois au score et ils ont réussi à nous mettre 3 buts et à prendre l'avantage. On a su au moins égaliser mais c'est vrai qu'on est frustrés et déçus. C'était plus un beau match pour les téléspectateurs et les spectateurs de la Meinau que pour les coachs tout simplement, a lancé le technicien marseillais en conférence de presse. Je n'ai pas aimé la première période parce qu'on a perdu trop de ballons et qu'en perdant trop de ballons, on donne trop de munitions à l'adversaire." Clairement, l'OM ne prépare pas de la meilleure des manières le Clasico de dimanche prochain face au Paris Saint-Germain. Clairement, l'OM ne prépare pas de la meilleure des manières le Clasico de dimanche prochain face au Paris Saint-Germain.

