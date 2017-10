PSG : Al-Khelaïfi, le vestiaire pas perturbé « Par Romain Lantheaume - Le 15/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis jeudi, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi est soupçonné par la justice suisse de corruption privée, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'attribution des droits de diffusion dans certains pays des Coupes du monde 2026 et 2030. Alors que cette affaire concerne le Qatari en tant que PDG de BeIN Media Group, les joueurs du PSG assurent ne pas être déstabilisés par ce dossier. "Ce sont des choses qui ne nous concernent pas. On laisse ça de côté et on pense à jouer au foot. Cela ne nous perturbe pas", a éludé le défenseur central Marquinhos (23 ans, 7 matchs en L1 cette saison) dans les colonnes du quotidien Le Parisien. "Je peux vous assurer à 100% que tout ça n’a rien à voir avec le sportif du PSG, a ajouté le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 5 matchs et 3 buts en L1 cette saison). On lit la presse, mais cela ne nous regarde pas. Le président est assez grand pour gérer ses affaires." De son côté, le dirigeant francilien se montre serein et espère être rapidement entendu par les autorités concernées (voir brève 09h20). De son côté, le dirigeant francilien se montre serein et espère être rapidement entendu par les autorités concernées ().

