Amiens : la frustration de Pelissier « Par Damien Da Silva - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une performance décevante, Amiens s'est incliné ce samedi sur la pelouse de Toulouse (0-1) lors de la 9e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l'entraîneur amiénois Christophe Pelissier s'est montré déçu par le visage affiché par ses joueurs. "Je ressens de la frustration, notamment par rapport à la première période durant laquelle nous avons su poser des problèmes à Toulouse. On savait que dans ce genre de match, l'équipe qui ouvrirait le score prendrait un gros avantage. Il ne faut pas se lamenter et continuer de travailler. On sait que la saison va être difficile. C'était un exploit de monter en L1 et ça en serait un encore plus beau de se maintenir", a annoncé le coach d'Amiens. Actuellement 17e au classement, Amiens risque de vivre une longue saison avec la course au maintien. Actuellement 17e au classement, Amiens risque de vivre une longue saison avec la course au maintien.

