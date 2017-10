L1 : Toulouse 1-0 Amiens (fini)

Au terme d’une partie maîtrisée, Toulouse l’a emporté face à Amiens (1-0) lors de la 9e journée de Ligue 1.

Après un début de match disputé, les Amiénois montaient petit à petit en rythme face à des Toulousains timorés. Dans les premières minutes, le spectacle se trouvait avant tout en tribunes avec les banderoles des fans toulousains contre le président d’Amiens, qui avait accusé « les fans excités » après les incidents au Stade de la Licorne. Puis sur une frappe lointaine de Delort, le match s’animait enfin avec un arrêt de Gurtner.

Actif, Delort était récompensé de ses efforts avec un but à l’arraché sur un tacle agressif (1-0, 40e). Son premier but depuis la première journée ! Juste avant la pause, Imbula était tout proche de doubler la mise sur coup-franc mais Gurtner réalisait une belle parade. Au retour des vestiaires, les débats étaient équilibrés et les Amiénois avaient du mal à emballer cette rencontre. Bien aidé par un excellent Imbula, le TFC maîtrisait parfaitement les débats et gérait cet avantage au score.