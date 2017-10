PSG : Marquinhos apprécie ce succès difficile

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé sur le fil Dijon (2-1) ce samedi. Au micro de Canal +, le défenseur central parisien Marquinhos (23 ans, 6 matchs en L1 cette saison) s'est montré satisfait de ce succès arraché par son équipe.

"Parfois, il faut savoir gagner comme ça aussi, et c‘est dans la difficulté que notre équipe va grandir pendant la saison et le PSG ne va pas toujours gagner facilement. Aujourd’hui Dijon, il faut les féliciter aussi, ils ont su jouer avec leur qualités, ils ont eu des occasions, mais on a mérité cette victoire quand même. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans un match comme ça. On est des humains, pas des machines. Le corps peut être fatigué. Mais comme on a des champions dans l’équipe, on a su aller chercher la victoire", a souligné le Brésilien.

Avec ce succès, le PSG, leader, creuse l'écart au classement avec 6 points d'avance sur son dauphin, l'AS Monaco.