PSG : Meunier ne bougera pas cet hiver

Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) se trouve dans les petits papiers de la Juventus Turin (voir ici). Mais même barré par la concurrence de Daniel Alves, l'international belge n'a pas l'intention de quitter le club français cet hiver.

"Quoi qu’il arrive, je terminerai cette saison ici, à Paris. Et de toute façon, mon club ne me laisserait pas partir. Il ne voudrait pas continuer sans doublure pour Alves. D’autant qu’acheter un joueur en janvier, c’est toujours compliqué. À la fois pour le club et pour le joueur. Je reste ici, j’essaierai de jouer autant que je le peux et, surtout, d’arriver en forme à la Coupe du monde", a confié Meunier au média L'Avenir.

Malgré son statut de remplaçant, le défenseur reste important au sein de l'effectif d'Unai Emery.