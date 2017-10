Liverpool : personne ne ferait mieux que Klopp

A l'heure d'affronter Manchester United, Jürgen Klopp fait l'objet de nombreuses critiques, Liverpool n'occupant que la 7e place du classement. Mais pour le manager des Reds, aucun technicien ne ferait mieux que lui.

"Je ne pense pas être parfait mais il est difficile de trouver de meilleures options. Si 99% des supporters pensent que nous allons dans la bonne direction, alors c’est ok. Le bon vieux temps où on dominait pendant 20 ans ne reviendra plus. Notre travail est de nous battre pour le moindre point. Nous devons améliorer la situation dans laquelle nous sommes. S’ils devaient me virer maintenant, je ne pense pas qu’il y a beaucoup d’entraîneurs qui feraient mieux que moi", a lâché sans détour l'Allemand avant la réception de MU ce samedi.

Le melon teuton ?