Barça : le boucher Luis admire sa victime Messi

Le 14/10/2017

Opposé au FC Barcelone ce samedi (20h45) en championnat, le latéral gauche de l'Atletico Madrid Filipe Luis (32 ans, 4 matchs en Liga cette saison) croisera forcément la route de Lionel Messi (30 ans, 7 matchs et 11 buts en Liga cette saison), un adversaire qu'il a parfois découpé ! Pourtant, l'ancien joueur de Chelsea est un véritable fan de l'Argentin. "J'ai joué plus de 30 matchs contre lui et j'ai le rôle du boucher, a reconnu le Madrilène dans un entretien accordé au Mundo Deportivo. Mais pour être honnête, c'est impossible d'arrêter Messi en un contre un sans faire de faute. Même en étant le méchant de l'histoire, après avoir commis de grosses fautes et m'être disputé avec lui, il ne m'a jamais rien reproché." "Il m'a toujours serré la main à la fin du match. Il me félicite si on a gagné, on se salue quand on se voit, a raconté le Brésilien. Tout ce que je ressens pour lui, c'est de l'admiration. De ce que j'ai vu, c'est le meilleur joueur et il sera difficile de voir un nouveau Messi." Que les supporters de l'Atletico se rassurent, Filipe Luis redeviendra un "boucher" lorsqu'il se retrouvera au duel face à Messi…

