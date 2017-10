ASSE : Bamba écarté, son agent ne lâche rien !

ASSE : Bamba écarté, son agent ne lâche rie n ! « Par Eric Bethsy - Le 14/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agacée par Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison), qui a refusé les offres de prolongation des dirigeants alors que son contrat expire en juin prochain, l’AS Saint-Etienne a décidé d’envoyer son attaquant en équipe réserve jusqu’à nouvel ordre (voir ici). Autant dire que cette décision n’a pas plu au frère et agent du Stéphanois. "C’est un moyen de pression de leur part et un message négatif envoyé, a réagi Aboubakar Traoré contacté par 20 Minutes. On en prend note et ça ne va pas nous intimider ou nous faire changer notre point de vue. Selon moi, c’est un manque de respect. L'équipe réserve ? C’est un salarié du club donc il ira honorer sa convocation à ce match. Si l’intérêt du petit est de rester à Saint-Etienne, il restera, et ce même si nous sommes en froid avec les dirigeants." Visiblement, l’international Espoirs français espère toujours prolonger à l’ASSE malgré ses prétentions salariales jugées excessives. Visiblement, l’international Espoirs français espère toujours prolonger à l’ASSE malgré ses prétentions salariales jugées excessives.

