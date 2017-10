PSG : Neymar peut encore s'améliorer pour Raï « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parmi les trois meilleurs joueurs du monde avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar (25 ans, 8 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) a peut-être encore pris une dimension supplémentaire depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été. Pour son illustre aîné Raï, le Brésilien peut encore s'améliorer sur un seul point. "Physiquement il est plus costaud. Il a gardé sa vitesse. Sa technique, on n'en parle même pas. Il arrive à mieux protéger son ballon. Il est intelligent, il peut à la fois dribbler trois joueurs ou faire une longue passe pour mettre son coéquipier devant le but. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est qu'il a la vitesse, la technique, mais aussi cette intelligence de jeu. C'est rare de voir ça chez un seul joueur. Si on compare à d'autres joueurs brésiliens qui avaient des qualités qui lui ressemblaient un peu, c'est en plus un buteur. Denilson au début de sa carrière, ou plein d'autres joueurs, étaient impressionnants, mais ils n'étaient pas assez décisifs. Lui a appris ça tout de suite, très jeune, a souligné Raï sur RMC. Je crois qu'il peut améliorer son jeu de tête car il monte très haut. Il a cette facilité, donc il peut s'améliorer." C'est vraiment chercher la petite bête. C'est vraiment chercher la petite bête.

