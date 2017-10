Monaco : Jardim prévient Ghezzal « Par Romain Rigaux - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet été à l'AS Monaco, Rachid Ghezzal (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) avait l'occasion d'affronter son ancien club de Lyon ce vendredi (20h45, Canal+ Sport) en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Mais c'était sans compter sur le choix de son entraîneur Leonardo Jardim de ne pas le convoquer dans le groupe. Le coach monégasque envoie un message clair à son joueur. "On a eu une conversation. Un débat, en réalité, sur les choses sur lesquelles il doit progresser. Techniquement, il est très fort mais il manque quelque chose pour arriver à un gros niveau. Un joueur de sa qualité doit en faire plus. On travaille pour lui faire passer le cap. Ce n’est pas un jeune joueur, il a déjà 25-26 ans (25), il a besoin de faire plus car il a la qualité pour faire mieux", a expliqué le Portugais à Nice-Matin. Ghezzal est prévenu. Ghezzal est prévenu.

