Chili : Sampaoli flingue les joueurs

Double tenant de la Copa America, le Chili n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Après cet échec, des propos de l'ancien sélectionneur de la Roja, Jorge Sampaoli, désormais sur le banc de l'Argentine, sortent dans les médias locaux. En 2015, le technicien s'était confié en privé à plusieurs journalistes sur le manque de professionnalisme de plusieurs joueurs. Las Ultimas Noticias révèle ce vendredi ses confessions. Arturo Vidal en prend notamment pour son grade. "Il aime boire et ne se contrôle pas. Quand nous étions dans un avion pour revenir de Lima, il m'a demandé s'il pouvait ouvrir une bière qu'il avait achetée à l'aéroport. Je lui ai répondu non parce que des dirigeants étaient présents. Il avait aussi réussi à avoir une bouteille de whisky grâce à l'aide d'un chauffeur que j'ai dû limoger alors que je savais que le coupable était Vidal", avait raconté le technicien. Sampaoli explique aussi que Gary Medel "aime sortir et s'amuser", qu'Eduardo Vargas était "pire" à chaque rassemblement et que Mauricio Pinilla ne "pense qu'à faire la fête"...

