Lyon : Depay ou Aouar ? L'avis de Govou

Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017

L'ailier Memphis Depay (23 ans) ne donnant pas satisfaction malgré des statistiques honorables (2 buts et 3 passes décisives en 7 matchs en L1 cette saison), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, lui a préféré à deux reprises le milieu offensif Houssem Aouar (19 ans, 3 apparitions et 1 but en L1 cette saison) au cours des dernières semaines. Et pour l'ancien attaquant de l'OL, Sidney Govou, le technicien ne doit pas hésiter à continuer à donner sa chance au jeune joueur issu du centre de formation. "La vie, c'est la concurrence. Si le jeune gomme le crédit de celui qui est au-dessus…, a glissé le consultant jeudi au micro d'OL TV. Il a cette faculté à pouvoir changer de poste et à faire ce qu'il faut faire au poste, cela témoigne d'une maturité et d'une intelligence." Malgré son statut de recrue lyonnaise la plus chère des dernières années (16 millions d'euros hors bonus), le Néerlandais peut se faire du souci s'il ne démontre pas plus d'implication…

