PSG : Al-Khelaïfi, "l'homme à abattre"

Soupçonné de corruption privée, d'escroquerie et de gestion déloyale concernant l'attribution des droits de diffusion dans certains pays des Coupes du monde 2026 et 2030, Nasser Al-Khelaïfi a été surpris d'apprendre les révélations de la justice suisse jeudi et la perquisition au siège de la chaîne beIN Sports France, d'après L'Equipe. Le président du Paris Saint-Germain doit faire face à une nouvelle attaque. "Dans le contexte actuel, avec l'enquête ouverte par l'UEFA sur le recrutement estival du PSG et les charges des grands clubs européens au sein de l'ECA (association européenne des clubs), ce nouveau chapitre, même si les trois ne sont pas liés, donne l'impression qu'Al-Khelaïfi est un peu l'homme à abattre", confie un dirigeant de club français au quotidien sportif. Malgré cela, le patron de beIN Media Group est décrit comme "très serein" par son entourage.

