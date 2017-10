Rennes : Gourcuff, Gnagnon trouve ça "ridicule" « Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Seulement 15e de Ligue 1 après 8 journées, Rennes traverse un début de saison décevant. Alors qu’une partie des supporters réclament la tête de l’entraîneur Christian Gourcuff, le technicien breton peut toujours compter sur le soutien de son groupe, à l’image du défenseur central Joris Gnagnon (20 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison). "Ce que le coach nous apporte, ce n'est que du positif. C'est dommage qu'on parle déjà, entre guillemets, d'un remplaçant, ou qu'on entende : 'Peut-être que Gourcuff va partir'. Je trouve ça totalement dommage et un peu ridicule, a déploré l’international ivoirien jeudi en conférence de presse. On est tous derrière notre coach, on s'en est toujours pris à nous-mêmes." Alors que se profile un derby important à Guingamp samedi (20h) en championnat, la conférence de presse d’avant-match s’est révélée tendue, Gourcuff quittant la salle après seulement 8 minutes (voir ici) ! Alors que se profile un derby important à Guingamp samedi (20h) en championnat, la conférence de presse d’avant-match s’est révélée tendue, Gourcuff quittant la salle après seulement 8 minutes () !

