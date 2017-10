TFC : le dilemme Machach « Par Romain Lantheaume - Le 13/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir agressé l'entraîneur de l'équipe réserve de Toulouse Denis Zanko le 16 septembre, le milieu de terrain Zinedine Machach (21 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été mis à pied. Mais cette mesure ne peut pas durer plus d'un mois et à l'issue de cette période le TFC va devoir trancher sur le cas de l'ancien Marseillais. Alors que beaucoup au club ne souhaitent plus voir le joueur porter le maillot violet, le président Olivier Sadran fait face à un dilemme. "On va attendre encore avant de prendre une décision. C'est un sujet complexe, et ce n'est pas le premier que je dois traiter, a expliqué le dirigeant dans les colonnes du journal L'Equipe. À un moment, il faudrait se poser quelques questions et demander à la FFF, à la LFP de se pencher sur le problème. À chaque fois, le club perd une certaine somme d'argent. (...) Car quand un joueur ne va plus jouer, ou connaître quelques soucis avec un coach, il va pouvoir choisir d'adopter un comportement inadéquat, violent, pour se faire renvoyer et signer librement ailleurs." Le patron toulousain va donc devoir choisir entre licencier son joueur pour faute grave ou le garder jusqu'en janvier en vue d'un transfert. Mais cette seconde option risque de faire grincer des dents en interne où Machach n'est plus le bienvenu… Le patron toulousain va donc devoir choisir entre licencier son joueur pour faute grave ou le garder jusqu'en janvier en vue d'un transfert. Mais cette seconde option risque de faire grincer des dents en interne où Machach n'est plus le bienvenu…

