PSG : Emery envoie un message à Di Maria « Par Damien Da Silva - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (29 ans, 5 matchs en L1 cette saison) dispose désormais d'un statut de remplaçant. Cependant, l'entraîneur parisien Unai Emery compte sur l'Argentin, qui aura forcément un temps de jeu important avec l'enchaînement des matchs. "La seconde partie de la saison dernière, il a été performant. Ce début de saison, il a été suspendu lors du Trophée des Champions, après il joue bien, puis il va en sélection et se blesse. Il est revenu, a joué, et il est reparti en sélection. Il a fait un grand match en Equateur avec l’Argentine. C’est un joueur important quand il est à 100%. Avec le nombre de matchs, tout le monde pourra jouer", a assuré l'Espagnol devant les médias. Avec une concurrence de plus en plus féroce, Di Maria va devoir hausser son niveau de jeu pour prétendre à un rôle important au PSG. Avec une concurrence de plus en plus féroce, Di Maria va devoir hausser son niveau de jeu pour prétendre à un rôle important au PSG.

