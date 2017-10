Chili : Vidal a tranché pour son avenir « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la non-qualification du Chili pour la Coupe du monde 2018, le milieu de terrain Arturo Vidal (30 ans, 92 sélections et 23 buts) a posté un message sur Twitter laissant penser qu’il comptait raccrocher les crampons avec la sélection (voir ici). Mais après quelques heures de réflexion, le joueur du Bayern Munich a fait savoir qu’il avait bien l’intention de poursuivre sa carrière avec la Roja. "A chaque fois qu'on m'appellera, je serai à la disposition de ma sélection, a assuré l’ancien Turinois dans une nouvelle publication. Le Chili est une équipe de guerriers. Je suis fier d'appartenir à ce groupe. Et je ne vais pas l'abandonner. On continue ensemble jusqu'au bout. Je suis sûr que, tous ensemble, nous allons revenir plus forts. Ne nous donnez jamais pour morts, nous sommes des guerriers chiliens. Allez le Chili, on se voit lors de la prochaine bataille". Voilà qui est clair !

News lue par 6857 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+