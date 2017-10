Nantes : Ranieri voulait vraiment 2 recrues « Par Romain Lantheaume - Le 12/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la fermeture du mercato d'été, l’entraîneur de Nantes Claudio Ranieri s’était dit insatisfait du recrutement effectué. Alors que plusieurs arrivées ont été enregistrées sous l’impulsion du président Waldemar Kita, le technicien italien se réjouit d’avoir été exaucé pour au moins deux recrues. "Cet été, j’ai spécifiquement demandé le gardien Ciprian Tătărușanu (31 ans, 7 matchs en L1 cette saison) et le défenseur Nicolas Pallois (30 ans, 6 matchs en L1 cette saison), recruté à Bordeaux, afin de consolider la défense", a souligné l’ancien coach de Leicester dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Avec une 4e place après 8 journées et un statut de deuxième meilleure défense de Ligue 1 (5 buts encaissés), on peut dire que le Transalpin a eu du nez. Avec une 4e place après 8 journées et un statut de deuxième meilleure défense de Ligue 1 (5 buts encaissés), on peut dire que le Transalpin a eu du nez.

