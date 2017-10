Dortmund : Aubameyang et le prochain mercato « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il a longtemps disposé d'un bon de sortie pour partir l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans, 7 matchs et 8 buts en Bundesliga cette saison) est finalement resté à Dortmund. Pour y disputer sa dernière saison ? Pas forcément à en croire le directeur sportif du Borussia. "Il y avait un accord pour l’été dernier. Mais ça ne veut pas dire qu’il y en aura un pour l’été prochain. Il a toujours été professionnel et se sent bien ici. Et quelque chose a souvent été oublié : il a acheté une maison ici à Dortmund. Nous sommes très heureux de le voir rester", a fait savoir Michael Zorc. Un temps intéressé, le Paris Saint-Germain avait finalement abandonné cette piste pour concentrer tous ses efforts sur Neymar et Kylian Mbappé. Un temps intéressé, le Paris Saint-Germain avait finalement abandonné cette piste pour concentrer tous ses efforts sur Neymar et Kylian Mbappé.

