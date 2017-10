Chili : retraite pour Vidal ?

Chili : retraite pour Vida l ? « Par Romain Rigaux - Le 11/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'élimination du Chili dans la course au Mondial 2018 va laisser des traces. Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal (30 ans, 92 sélections et 23 buts) a laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale après cet échec. "Merci les gars, pour tout, pour toutes ces années ensemble, à jouer sa vie à chaque match, pour m'avoir appris et avoir appris à un pays qu'avec des efforts et du travail tout est possible dans la vie. Avec l'âme détruite mais à la fois heureux de ces joueurs et du staff technique", a posté le joueur du Bayern Munich sur son compte Twitter. Le sélectionneur Juan Antonio Pizzi a lui démissionné. Le sélectionneur Juan Antonio Pizzi a lui démissionné.

