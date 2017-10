PSG : enfin de bonnes nouvelles pour Pastore !

Après un début de saison à nouveau gâché par ses récurrents problèmes aux mollets, Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) va beaucoup mieux ! De retour d’un séjour de dix jours en Espagne pour consulter un spécialiste en biomécanique et suivre un protocole de soins, le milieu de terrain a pu participer à l’entraînement collectif du Paris Saint-Germain lundi. Et d’après le quotidien L’Equipe, "El Flaco" ne ressent plus aucune douleur !

Bien sûr, la prudence reste de mise avec l’Argentin, comme l’a prouvé sa récente rechute, mais le joueur a bon espoir de figurer dans le groupe retenu pour le déplacement à Dijon samedi (17h) en championnat. Un point déjà positif pour le Sud-Américain qui retrouve peu à peu le moral.