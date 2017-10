Dortmund : Dembélé, une "farce" « Par Romain Rigaux - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une belle saison à Dortmund, l'ailier français Ousmane Dembélé (20 ans, 2 matchs en Liga avec FC Barcelone cette saison) avait fait grève cet été pour forcer son départ au FC Barcelone. Un comportement qui n'a toujours pas été très bien digéré par le membre du staff Karl-Heinz Riedle. "La manière avec laquelle il a mis la pression et forcé son départ pour le Barça, ça a été comme une farce. Normalement, c’est une attitude qui est sanctionnée. Mais à la fin, le club a eu beaucoup d’argent et j’imagine que Dembélé est heureux maintenant", a confié l'ancien attaquant du Borussia au quotidien espagnol AS. La formation allemande a touché 105 millions d'euros (plus 42 M€ de bonus éventuels) pour ce transfert. La formation allemande a touché 105 millions d'euros (plus 42 M€ de bonus éventuels) pour ce transfert.

