Ballon d'Or : Mbappé dévoile ses favoris « Par Romain Lantheaume - Le 10/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent parmi les 30 nommés au Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (18 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 avec le PSG cette saison) figure en bonne compagnie. Interrogé par le magazine France Football, l’ancien Monégasque a joué le jeu et dévoilé ses favoris pour le trophée. "Objectivement ou politiquement (rires) ? Dans le désordre, il y aurait Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Sergio Ramos et Gianluigi Buffon", a listé le Tricolore. Un coéquipier, les deux favoris, le patron de la défense des champions d’Europe madrilènes et le gardien avec qui il a livré un duel épique en demi-finale de la Ligue des Champions : le natif de Bondy a du goût !

