PSG : Lucas change d'hygiène de vie

Par Eric Bethsy - Le 09/10/2017

Très peu utilisé par l'entraîneur Unai Emery en ce début de saison, l'ailier du Paris Saint-Germain Lucas (25 ans, 2 apparitions et 1 but en L1 cette saison) change ses habitudes. Pour convaincre son entraîneur et le sélectionneur Tite, le Brésilien a décidé d'améliorer son hygiène de vie. "Maintenant je mange en suivant des règles. Je ne mange plus de pizzas et les barbecues que j'aime tant me manquent, a assuré le Parisien à UOL Esporte. Mais je suis concentré sur le fait d'améliorer mes performances physiques. Quel que soit le scénario en sélection, c'est la décision de Tite. Je dois me concentrer sur ma progression au PSG. La saison a commencé de façon compliquée pour moi, mais mon but est de retrouver ma place de titulaire et les bons moments que j'ai vécus l'an passé." Avec la concurrence de Neymar, Kylian Mbappé, Julian Draxler et Angel Di Maria, l'ancien joueur de São Paulo a intérêt à s'accrocher...

