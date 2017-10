CdM 2018 : le Ghana veut rejouer le match

Après le nul (0-0) contre l'Ouganda qui l'élimine quasiment de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2018 (voir ici), le Ghana a adressé une protestation à la FIFA. La fédération ghanéenne demande à rejouer le match suite à deux décisions arbitrales pointées du doigt : un but refusé pour un hors-jeu dans le temps additionnel qu'elle estime "parfaitement valable" et un penalty non sifflé sur Frank Acheampong. Il y a peu de chances pour que cette requête aboutisse...