Sochaux : décès d'Olivier Baudry

Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017

Ancien capitaine et milieu de Sochaux (1991-2000), Olivier Baudry est décédé à l'âge de 44 ans des suites d'un cancer. Passé ensuite à Lausanne et Delémont en Suisse, puis à Saint-Etienne, il était chargé du développement et de la performance à Sochaux depuis l'été 2016 après un passage comme entraîneur des U17 et coordinateur de l'école de foot des Lionceaux. "Les pensées de l'ensemble du FC Sochaux-Montbéliard vont à la famille et aux proches d'Olivier Baudry. Une minute de silence sera respectée en sa mémoire avant le prochain match à domicile le 13 octobre et les joueurs sochaliens porteront un crêpe noir dès le match amical qu'ils doivent jouer vendredi prochain", précise un communiqué du club doubiste.

