Nice : Favre satisfait des débuts en C3

Lors de la 2e journée de l'Europa League, l'OGC Nice a dominé le Vitesse Arnhem (3-0) ce jeudi. En rappelant le succès initial face à Zulte Waregem (5-1), l'entraîneur des Aiglons Lucien Favre a félicité ses troupes pour les premiers pas réussis dans cette compétition européenne. "C'était bien. Ce n'était pas simple, comme à Zulte où on peut être menés 2-0 au bout de dix minutes. (...) 2-0 à la mi-temps c'est bien mais c'est toujours dangereux, car si vous prenez un but... On a soufflé quand on a mis le 3-0, mais là encore je pense qu'on avait la possibilité de le mettre un peu avant. On a 6 points, une bonne différence de but, c'est bien. En tout cas, c'est un départ très positif pour nous. On sait qu'il reste des points à faire, on va prendre match après match", a commenté le technicien suisse devant les médias. Les deux matchs à venir contre la Lazio Rome, le 19 octobre et le 2 novembre, seront déterminants pour Nice dans ce Groupe K.

