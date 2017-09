PSG : Emery et ses "ennemis sportifs" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face au Bayern Munich demain mercredi, le Paris Saint-Germain va passer un premier vrai test européen cette saison. Avec le mercato qu'a réalisé son club cet été, Unai Emery sait que tous les cadors de la Ligue des Champions veulent la peau du nouveau riche à présent. "J’ai été de l’autre côté. J’ai regardé les grandes équipes européennes, avec les meilleurs joueurs du monde. Nous avons fait un pas important pour faire partie de ces équipes. Nous avons plus d’ennemis sportifs désormais, a ainsi lâché l'entraîneur parisien ce mardi en conférence de presse d'avant-match. Les autres équipes voient que nous sommes sérieux. Il y a une vraie concurrence entre le PSG et les grandes équipes. C’est bon pour nous." Et pour la venue du Bayern au Parc des Princes, Emery pourra compter sur son nouvel attaquant vedette Neymar, remis de sa blessure au pied. Et pour la venue du Bayern au Parc des Princes, Emery pourra compter sur son nouvel attaquant vedette Neymar, remis de sa blessure au pied.

