LdC : Pauleta juge les chances du PSG

Ancien buteur emblématique du Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta se montre sous le charme après le mercato XXL réalisé par le club de la capitale l'été dernier. Pour le Portugais, cela ne fait pas de doute, le PSG va atteindre son objectif et remporter la Ligue des Champions un jour. Mais pas forcément dès cette saison. "Je suis sûr qu'un jour Paris gagnera la Ligue des Champions. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver, a lancé l'ancien buteur dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Il y a beaucoup de favoris. Il ne faut jamais oublier le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours présents ! Ces trois clubs sont habitués à gagner la compétition. Ces dernières années ils étaient en finale presque à chaque fois. Ils ont aussi de grands joueurs. Mais je suis persuadé que d'autres clubs peuvent la gagner, et notamment le PSG." L'affiche face au Bayern Munich mercredi (20h45) donnera plus d'indications sur les chances du club francilien.

