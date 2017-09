Lyon : Fekir s'explique pour Mariano

Samedi dernier, Mariano (24 ans, 7 matchs et 5 buts en L1 cette saison) pensait offrir la victoire à Lyon sur penalty contre Dijon à la 63e minute de la rencontre (3-3). Mais pour tirer ce penalty, l'attaquant lyonnais a dû convaincre Nabil Fekir (24 ans, 7 matchs et 5 buts en L1 cette saison) de lui laisser le ballon. Si la scène rappelait celle de Neymar et Cavani une semaine plus tôt, l'ancien Madrilène a toutefois conclu le dialogue par un bisou à son capitaine et un grand merci après avoir marqué.

"C’est une décision que j’ai prise sur le moment. Je partais pour tirer mon penalty. Il m’a demandé de le tirer. Il avait vraiment envie. En tant que bon capitaine, je l’ai laissé tirer", a expliqué l'international tricolore sur SFR Sport.

Ouf, un incident évité...