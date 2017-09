Arsenal : Tielemans explique son refus « Par Eric Bethsy - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très sollicitée au mercato, la recrue estivale de l’AS Monaco Youri Tielemans (20 ans, 5 apparitions en L1 cette saison) a eu l’opportunité de signer à Arsenal. Focalisé sur son temps de jeu, le milieu polyvalent a préféré refuser l’offre du manager Arsène Wenger. "Je savais que l'équipe d'Arsenal n'allait pas trop changer, a expliqué le Belge au London Evening Standard. Le manager voulait conserver le même groupe pour finir en haut de tableau en Premier League. Je devais être lucide et regarder les milieux présents à Arsenal. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de chances d'être titulaire, donc je n'ai pas envisagé de les rejoindre. Je n'ai dit 'non' à aucun club. Mais je savais clairement où je voulais aller." Grâce à sa politique basée sur des jeunes prometteurs, Monaco, champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, avait de bons arguments pour convaincre l’ancien joueur d’Anderlecht. Grâce à sa politique basée sur des jeunes prometteurs, Monaco, champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, avait de bons arguments pour convaincre l’ancien joueur d’Anderlecht.

