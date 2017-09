PSG : Verratti impressionné par Neymar et Mbappé « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A deux jours du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le milieu du Paris Saint-Germain, Marco Verratti (24 ans, 4 matchs en L1 cette saison), est revenu sur l'apport de Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) et Kylian Mbappé (18 ans, 3 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) au sein de l'attaque parisienne. Et l'Italien est sous le charme des deux recrues parisiennes. "Les arrivées de joueurs du niveau de Neymar ou Mbappé vont nous faire franchir un nouveau cap, car ce sont des phénomènes, des joueurs rares que peu d’équipes possèdent. Ils se sentent déjà la maison ici et réalisent un très bon début de saison. L’un de nos objectifs est de remporter la Champions League. Ce genre de joueurs nous donne plus de possibilités. C’est impressionnant ! Tu sais qu’à chaque fois que tu leur donnes un ballon cela peut aboutir à une occasion de but. Ce sont des joueurs qui font la différence", a confié Petit Hibou sur le site officiel du club de la capitale. Reste à faire la différence mercredi au Parc des Princes contre les Bavarois. Reste à faire la différence mercredi au Parc des Princes contre les Bavarois.

