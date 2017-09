Tur. : un derby à... neuf contre huit !

Tur. : un derby à... neuf contre hui t ! « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le derby entre Fenerbahçe et Besiktas vous a échappé ce week-end ? Pour ceux qui ont raté ce match fou, sachez que cette rencontre remportée par le Fener s'est terminée à neuf contre huit ! L'arbitre a distribué pas moins de cinq cartons rouges (Neto et Koybasi pour Fenerbahçe, Quaresma, Hutchinson et Ozyakup pour Besiktas) au cours de la partie. A noter que 12 cartons jaunes ont été sortis... Le Fenerbahçe a marqué sur deux penalties de Giuliano (20e) et Janssen (86e), alors que Babel (87e) a réduit l'écart dans la foulée du deuxième but, offrant une fin de match tout aussi intense. Un derby qui restera dans les mémoires.

