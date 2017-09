Juve : la presse italienne encense Matuidi !

Juve : la presse italienne encense Matuid i ! « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le moins que l'on puisse dire, c'est que Blaise Matuidi (30 ans, 6 matchs en Serie A avec Juventus Turin cette saison) réalise des débuts parfaits avec la Juventus Turin. Parti du Paris SG où il ne semblait plus être indispensable, le milieu de terrain français s'est rapidement imposé en Italie. A tel point que la presse italienne s'enflamme totalement après sa nouvelle grosse prestation contre le Torino (4-0), ce week-end. "Toujours plus irremplaçable", "maître tacticien qui semble évoluer à la Juventus depuis des années", "nouveau patron du milieu de terrain"... Les médias italiens ne tarissent pas d'éloges à propos de Matuidi, qui a eu droit à une superbe ovation lors de sa sortie du terrain dans le derby. Et c'est mérité pour celui qui affiche 94,6% de passes réussies en six apparitions en championnat. VIDEO : la superbe ovation pour Matuidi (après la pub éventuelle)



