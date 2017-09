OM : pas de tifo sur commande !

OM : pas de tifo sur command e ! « Par Romain Lantheaume - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après des dernières semaines tendues, la réception de Toulouse (2-0) au stade Vélodrome dimanche a confirmé une amorce de réconciliation entre l’Olympique de Marseille et son public. Mais, attention, les fans de l’OM ne sont pas prêts à accepter toutes les demandes du club sans broncher. Ce lundi, le journal L’Equipe révèle en effet que la direction de l’OM a demandé aux associations de supporters de confectionner un tifo couvrant tout le stade dans l’optique du Clasico face au Paris Saint-Germain le 22 octobre. Une demande refusée ! "À Marseille, on commande des pizzas, pas des tifos", a lancé un responsable d’un groupe de supporters. "Quand on est mécontents, on nous fait passer pour des syndicalistes retors, mais quand on a besoin de nous pour l’ambiance, on nous prend pour les employés du mois", a ironisé un autre. Le message est passé ! "À Marseille, on commande des pizzas, pas des tifos", a lancé un responsable d’un groupe de supporters. "Quand on est mécontents, on nous fait passer pour des syndicalistes retors, mais quand on a besoin de nous pour l’ambiance, on nous prend pour les employés du mois", a ironisé un autre. Le message est passé !

